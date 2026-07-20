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Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T15:15
2026-07-20T15:40
белгородская область
новости
александр шуваев
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток. В последнее время, ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт. Так, 19 июля три человека пострадали в Курской области из-за ударов ВСУ по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человекДрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
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белгородская область, новости, александр шуваев, происшествия, атаки всу
Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу

Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино

15:15 20.07.2026 (обновлено: 15:40 20.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются", – сообщил он.

Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток.

"В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода", – проинформировал он. ​​​​​​​

В последнее время, ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт. Так, 19 июля три человека пострадали в Курской области из-за ударов ВСУ по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.
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