Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино
15:15 20.07.2026 (обновлено: 15:40 20.07.2026)
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются", – сообщил он.
Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток.
"В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода", – проинформировал он.
В последнее время, ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт. Так, 19 июля три человека пострадали в Курской области из-за ударов ВСУ по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.
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