https://crimea.ria.ru/20260720/pyat-chelovek-pogibli-i-23-raneny-pri-udare-vsu-po-passazhirskomu-avtobusu-1157806586.html

Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу

Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу

Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T15:15

2026-07-20T15:15

2026-07-20T15:40

белгородская область

новости

александр шуваев

происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток. В последнее время, ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт. Так, 19 июля три человека пострадали в Курской области из-за ударов ВСУ по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человекДрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, александр шуваев, происшествия, атаки всу