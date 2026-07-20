https://crimea.ria.ru/20260720/putin-ustanovil-den-khokkeya-1157803752.html

Путин установил День хоккея

Путин установил День хоккея - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Путин установил День хоккея

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил новую праздничную дату – День хоккея, который будут отмечать в стране 22 декабря. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T15:44

2026-07-20T15:44

2026-07-20T15:44

хоккей

новости

владимир путин (политик)

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил новую праздничную дату – День хоккея, который будут отмечать в стране 22 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня подписания.Весной Путин подписал указ, по которому 15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появился новый праздникКогда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнованияШахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хоккей, новости, владимир путин (политик), праздники и памятные даты