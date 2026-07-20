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Путин установил День хоккея
Путин установил День хоккея - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Путин установил День хоккея
Президент РФ Владимир Путин своим указом установил новую праздничную дату – День хоккея, который будут отмечать в стране 22 декабря. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T15:44
2026-07-20T15:44
2026-07-20T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил новую праздничную дату – День хоккея, который будут отмечать в стране 22 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня подписания.Весной Путин подписал указ, по которому 15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появился новый праздникКогда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнованияШахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
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хоккей, новости, владимир путин (политик), праздники и памятные даты
Путин установил День хоккея
Путин установил 22 декабря Днем хоккея в РФ – указ