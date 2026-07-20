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Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию
Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию
Безвизовый режим въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T15:32
2026-07-20T15:32
китай
россия
безвизовый режим (безвиз)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Безвизовый режим въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в мае китайские власти продлили безвизовый режим для россиян также до 31 декабря 2027 года. Об этом заявлял официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.20 мая в Пекине состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран. Как отмечал в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.Также Москва и Пекин одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республикиОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – ПутинПутин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
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РИА Новости Крым
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китай, россия, безвизовый режим (безвиз), новости
Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию

Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года

15:32 20.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина КНР
Паспорт гражданина КНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Безвизовый режим въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно", - сказано в тексте.
Ранее в мае китайские власти продлили безвизовый режим для россиян также до 31 декабря 2027 года. Об этом заявлял официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
20 мая в Пекине состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран. Как отмечал в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
Также Москва и Пекин одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
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КитайРоссияБезвизовый режим (безвиз)Новости
 
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