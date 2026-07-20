Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию
Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Безвизовый режим въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно", - сказано в тексте.
Ранее в мае китайские власти продлили безвизовый режим для россиян также до 31 декабря 2027 года. Об этом заявлял официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
20 мая в Пекине состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран. Как отмечал в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
Также Москва и Пекин одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
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