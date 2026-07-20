https://crimea.ria.ru/20260720/putin-nagradil-olega-gazmanova-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-1157804923.html

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T15:05

2026-07-20T15:05

2026-07-20T15:05

олег газманов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Олег Газманов - певец, композитор, поэт, кавалер ордена почета России, 15-кратный лауреат фестиваля "Песня года", 7 - кратный обладатель национальной премии "Овация", лауреат одного из наиболее авторитетных международных фестивалей "The World Music Awards". 22 июля ему исполнится 75 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег газманов, новости, владимир путин (политик), награды, россия, культура