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Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T15:05
2026-07-20T15:05
2026-07-20T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Олег Газманов - певец, композитор, поэт, кавалер ордена почета России, 15-кратный лауреат фестиваля "Песня года", 7 - кратный обладатель национальной премии "Овация", лауреат одного из наиболее авторитетных международных фестивалей "The World Music Awards". 22 июля ему исполнится 75 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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олег газманов, новости, владимир путин (политик), награды, россия, культура
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени