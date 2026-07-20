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Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T15:05
2026-07-20T15:05
олег газманов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Олег Газманов - певец, композитор, поэт, кавалер ордена почета России, 15-кратный лауреат фестиваля "Песня года", 7 - кратный обладатель национальной премии "Овация", лауреат одного из наиболее авторитетных международных фестивалей "The World Music Awards". 22 июля ему исполнится 75 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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олег газманов, новости, владимир путин (политик), награды, россия, культура
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

15:05 20.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов. Архивное фото
Певец Олег Газманов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца, Народного артиста России Олега Газманова. соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Газманова Олега Михайловича - композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Олег Газманов - певец, композитор, поэт, кавалер ордена почета России, 15-кратный лауреат фестиваля "Песня года", 7 - кратный обладатель национальной премии "Овация", лауреат одного из наиболее авторитетных международных фестивалей "The World Music Awards". 22 июля ему исполнится 75 лет.
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