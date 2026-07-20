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Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
Президент России Владимир Путин поручил ввести отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных у перевозчиков. Об этом пишет Объясняем.рф. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T22:30
2026-07-20T22:30
2026-07-20T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ввести отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных у перевозчиков. Об этом пишет Объясняем.рф.Отмечается, что использование электронных перевозочных документов станет обязательным с 1 сентября 2026 года. Применение бумажных документов будет возможно только в случае форс-мажоров. Соответствующие изменения в закон президент России поручил внести до 30 июля текущего года.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение экспертаПутин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторонЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
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транспорт, перевозки, штрафы, россия, новости, закон и право
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
Перевозчиков в РФ не будут штрафовать за отсутствие электронной накладной до марта 2027-го