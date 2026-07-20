Рейтинг@Mail.ru
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/perevozchikov-bez-elektronnoy-nakladnoy-shtrafovat-poka-ne-budut-1157808805.html
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
Президент России Владимир Путин поручил ввести отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных у перевозчиков. Об этом пишет Объясняем.рф. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T22:30
2026-07-20T22:30
транспорт
перевозки
штрафы
россия
новости
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150361269_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_f8f9e587505ebb4486e282105c9860a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ввести отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных у перевозчиков. Об этом пишет Объясняем.рф.Отмечается, что использование электронных перевозочных документов станет обязательным с 1 сентября 2026 года. Применение бумажных документов будет возможно только в случае форс-мажоров. Соответствующие изменения в закон президент России поручил внести до 30 июля текущего года.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение экспертаПутин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторонЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150361269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1250915dbd90148caf865298cb405095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, перевозки, штрафы, россия, новости, закон и право
Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут

Перевозчиков в РФ не будут штрафовать за отсутствие электронной накладной до марта 2027-го

22:30 20.07.2026
 
© РИА Новости КрымКолесо
Колесо - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ввести отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных у перевозчиков. Об этом пишет Объясняем.рф.
"До 1 марта 2027 года для перевозчиков будет предусмотрено только устное замечание... Введение отсрочки связано с тем, что некоторые компании не успели подготовиться к изменениям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что использование электронных перевозочных документов станет обязательным с 1 сентября 2026 года. Применение бумажных документов будет возможно только в случае форс-мажоров. Соответствующие изменения в закон президент России поручил внести до 30 июля текущего года.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
 
ТранспортПеревозкиШтрафыРоссияНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства
22:30Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
22:18В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
22:06Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
21:52На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
21:41В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
21:31Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
21:16161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
21:07Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
20:55Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
20:45ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб
20:30Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
20:24"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
20:15Как возникли шахматы – инфографика
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
Лента новостейМолния