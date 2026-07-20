https://crimea.ria.ru/20260720/osobyy-status-i-snizhenie-nagruzki--novye-mery-podderzhki-uchiteley-1157806292.html

Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей

Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Указ,... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T19:55

2026-07-20T19:55

2026-07-20T19:55

владимир путин (политик)

школа

учитель

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Указ, предусматривающий эту и другие меры поддержки учителей, опубликован в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", – говорится в тексте указа.Также указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работ, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам учителей.Кроме того, за молодыми учителями, впервые приступившими к работе, будут закреплены наставники минимум на год, все педагоги получат возможность пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, а учителям, проработавшим от 25 лет в профессии, будет присвоено звание "Ветеран труда".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее давал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Это документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКрыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образованияКакую доплату получают учителя в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), школа, учитель, образование в россии