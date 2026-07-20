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Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Указ,... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T19:55
2026-07-20T19:55
владимир путин (политик)
школа
учитель
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Указ, предусматривающий эту и другие меры поддержки учителей, опубликован в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", – говорится в тексте указа.Также указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работ, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам учителей.Кроме того, за молодыми учителями, впервые приступившими к работе, будут закреплены наставники минимум на год, все педагоги получат возможность пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, а учителям, проработавшим от 25 лет в профессии, будет присвоено звание "Ветеран труда".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее давал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Это документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКрыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образованияКакую доплату получают учителя в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), школа, учитель, образование в россии
Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей

Путин пописал указ о мерах поддержки учителей

19:55 20.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Указ, предусматривающий эту и другие меры поддержки учителей, опубликован в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", – говорится в тексте указа.
Также указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работ, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам учителей.
Кроме того, за молодыми учителями, впервые приступившими к работе, будут закреплены наставники минимум на год, все педагоги получат возможность пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, а учителям, проработавшим от 25 лет в профессии, будет присвоено звание "Ветеран труда".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее давал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Это документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.
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