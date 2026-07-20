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Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева

Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева

Поддержка киевского режима Великобританией остается "непоколебимой". Об этом заявил журналистам новый британский премьер Энди Бернем. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T17:01

2026-07-20T17:01

2026-07-20T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Поддержка киевского режима Великобританией остается "непоколебимой". Об этом заявил журналистам новый британский премьер Энди Бернем.Ранее в понедельник Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании. Король Карл III принял отставку Стармера, сообщала королевская пресс-служба. Как сообщил Букингемский дворец, в должность премьера вступил Энди Бернем, получив от Карла III мандат на формирование правительства.Новый премьер Британии также заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.Кроме того в своей первой речи на Даунинг-стрит новый премьер анонсировал крупнейшие перемены в стране за последние 40 лет и пообещал представить план развития королевства на ближайшие 10 лет.17 июля Энди Бернем официально избран лидером правящей партии лейбористов. О назначении объявила глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд на партийной конференции. Кандидат на пост лидера партии был выдвинут только один.Лейбористская партия запустила процедуру выборов своего нового лидера 9 июля. Стармер был лидером лейбористов с 2020 года и премьер-министром с 2024-го. В конце июня он объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииК чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнениеБудет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, великобритания, украина, владимир зеленский