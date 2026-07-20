https://crimea.ria.ru/20260720/novye-resheniya-pri-novykh-vyzovakh-situatsiya-s-nedvizhimostyu-v-krymu-1157670660.html

Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

Ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом в РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T06:59

2026-07-20T06:59

2026-07-20T06:59

крым

недвижимость

недвижимость в крыму

жилье

жилье в крыму

стройка

новости крыма

мнения

дарья плотникова

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121079945_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_44a8987b4aef682815f53c85d0c12620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.По информации эксперта, сейчас обсуждаются разные меры поддержки строительной сферы в республике."Но, ключевой вопрос – это меры поддержки покупательской способности, потому что все-таки застройщики строят свои проекты для клиентов, которые платят рублем. И чтобы поддержать строительную отрасль, в первую очередь, конечно, нужно поддерживать покупателей, которые приобретают квартиры и апартаменты в Крыму", - пояснила Дарья Плотникова.Она отметила, что на данном этапе наблюдается спад покупательской активности, который начался еще в мае и продолжился в июне."Тем не менее, говорить о том, что все остановилось, стройки остановились или остановились продажи, конечно, преждевременно. За ситуацией наблюдаем. У нас в ретроспективе нашей истории было несколько таких ярких кризисов, когда первыми, безусловно, страдали девелоперские проекты, снижался существенно спрос", - обозначила специалист.По опыту прошлых ситуаций, добавила она, таких как пандемия ковида, в Крыму спрос на недвижимость переходит в отложенную фазу."Как только ситуация стабилизируется и находятся инструменты поддержки со стороны правительства и республики, люди все-таки начинают приобретать жилье, улучшать свои жилищные условия, инвестировать в недвижимость", - отметила эксперт.По мнению Дарьи Плотниковой, в связи с этим, а также с определенной заинтересованностью банков в рентабельности проектов, не стоит ожидать существенного снижения цен на недвижимость в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости в Крыму работает несмотря на кризис - экспертВ Крыму растет внутренний спрос на недвижимостьРоссияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, недвижимость, недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму, стройка, новости крыма, мнения, дарья плотникова