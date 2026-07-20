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Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму
Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму
Ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом в РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T06:59
2026-07-20T06:59
крым
недвижимость
недвижимость в крыму
жилье
жилье в крыму
стройка
новости крыма
мнения
дарья плотникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.По информации эксперта, сейчас обсуждаются разные меры поддержки строительной сферы в республике."Но, ключевой вопрос – это меры поддержки покупательской способности, потому что все-таки застройщики строят свои проекты для клиентов, которые платят рублем. И чтобы поддержать строительную отрасль, в первую очередь, конечно, нужно поддерживать покупателей, которые приобретают квартиры и апартаменты в Крыму", - пояснила Дарья Плотникова.Она отметила, что на данном этапе наблюдается спад покупательской активности, который начался еще в мае и продолжился в июне."Тем не менее, говорить о том, что все остановилось, стройки остановились или остановились продажи, конечно, преждевременно. За ситуацией наблюдаем. У нас в ретроспективе нашей истории было несколько таких ярких кризисов, когда первыми, безусловно, страдали девелоперские проекты, снижался существенно спрос", - обозначила специалист.По опыту прошлых ситуаций, добавила она, таких как пандемия ковида, в Крыму спрос на недвижимость переходит в отложенную фазу."Как только ситуация стабилизируется и находятся инструменты поддержки со стороны правительства и республики, люди все-таки начинают приобретать жилье, улучшать свои жилищные условия, инвестировать в недвижимость", - отметила эксперт.По мнению Дарьи Плотниковой, в связи с этим, а также с определенной заинтересованностью банков в рентабельности проектов, не стоит ожидать существенного снижения цен на недвижимость в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости в Крыму работает несмотря на кризис - экспертВ Крыму растет внутренний спрос на недвижимостьРоссияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
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крым, недвижимость, недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму, стройка, новости крыма, мнения, дарья плотникова
Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

Стройки в Крыму продолжаются и цены на недвижимость в период кризиса не упадут - эксперт

06:59 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.
"На территории полуострова сейчас 100 застройщиков реализуют 202 проекта. Это довольно существенный рост за последние годы. Вопреки ситуации, цикл девелоперского проекта не ограничивается текущим годом. Проекты готовятся загодя. Их нужно спроектировать, пройти государственную строительную экспертизу, получить разрешение на строительство, подготовить, упаковать проект к продажам и презентовать его рынку. Поэтому просто так остановить реализацию девелоперских проектов просто нереально", - отметила она.
По информации эксперта, сейчас обсуждаются разные меры поддержки строительной сферы в республике.
"Но, ключевой вопрос – это меры поддержки покупательской способности, потому что все-таки застройщики строят свои проекты для клиентов, которые платят рублем. И чтобы поддержать строительную отрасль, в первую очередь, конечно, нужно поддерживать покупателей, которые приобретают квартиры и апартаменты в Крыму", - пояснила Дарья Плотникова.
Она отметила, что на данном этапе наблюдается спад покупательской активности, который начался еще в мае и продолжился в июне.
"Тем не менее, говорить о том, что все остановилось, стройки остановились или остановились продажи, конечно, преждевременно. За ситуацией наблюдаем. У нас в ретроспективе нашей истории было несколько таких ярких кризисов, когда первыми, безусловно, страдали девелоперские проекты, снижался существенно спрос", - обозначила специалист.
По опыту прошлых ситуаций, добавила она, таких как пандемия ковида, в Крыму спрос на недвижимость переходит в отложенную фазу.
"Как только ситуация стабилизируется и находятся инструменты поддержки со стороны правительства и республики, люди все-таки начинают приобретать жилье, улучшать свои жилищные условия, инвестировать в недвижимость", - отметила эксперт.
По мнению Дарьи Плотниковой, в связи с этим, а также с определенной заинтересованностью банков в рентабельности проектов, не стоит ожидать существенного снижения цен на недвижимость в Крыму.
"Сократить стоимость, наверное, не получится. Все равно существует пограничная цена, ниже которой банк в рамках кредитного договора с застройщиком не разрешает продавать недвижимость в своих проектах. История показывает, что в любом случае все стабилизируется, и недвижимость – это не тот актив, который можно резко продать и как-то заработать. Безусловно, это долгосрочные инвестиции", - констатировала она.
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