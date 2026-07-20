Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/novosti-svo-poteri-kieva-rastut-na-vsekh-frontakh-1157798734.html
Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:33
2026-07-20T13:33
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157798903_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a269a3df580e02e80132d46fed8ef45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 210 боевиков киевского режима, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Военные "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 140 солдат, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и гаубицу М777 производства США.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 человек, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили 505 вражеских солдат, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион".Бойцы группировки "Днепр" уничтожили более 60 украинских неонацистов, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 917 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова ЗмеиныйВольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157798903_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d07ceac0bb03bf105cc59bb0e2494a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

Потери ВСУ составили более 1 410 боевиков за сутки

13:33 20.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 210 боевиков киевского режима, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Военные "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 140 солдат, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и гаубицу М777 производства США.
Сводка Минобороны РФ на 20 июля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 20 июля 2026 года
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 человек, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили 505 вражеских солдат, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион".
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили более 60 украинских неонацистов, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили места сборки и хранения дронов больной дальности, логистический центр, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха сборки и хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 917 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
13:48Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
13:43Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
13:33Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
13:22Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
13:10Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
13:01Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
12:52Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ
12:43Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС
12:36В Алуште ввели график подачи воды
12:24В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:18Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
12:05Крымский мост после открытия движения: сколько ждать в очереди на досмотр
11:41ВСУ ударили по школе в Запорожской области
11:31Крымский мост открыт
11:25В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
11:20Крымские каникулы Железного Феликса
11:08Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
10:55Крымский мост закрыт
10:49Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки
Лента новостейМолния