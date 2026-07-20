https://crimea.ria.ru/20260720/novosti-svo-poteri-kieva-rastut-na-vsekh-frontakh-1157798734.html

Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:33

2026-07-20T13:33

2026-07-20T13:33

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157798903_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a269a3df580e02e80132d46fed8ef45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 210 боевиков киевского режима, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Военные "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 140 солдат, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и гаубицу М777 производства США.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 человек, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили 505 вражеских солдат, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион".Бойцы группировки "Днепр" уничтожили более 60 украинских неонацистов, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 917 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова ЗмеиныйВольное в Днепропетровской области перешло под контроль России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика