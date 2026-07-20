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Новости Крыма - что случилось за ночь
Новости Крыма - что случилось за ночь - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Новости Крыма - что случилось за ночь
В Крыму с вечера среды действует беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту в течение ночи перекрывали трижды, а в Севастополе военные отражали... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T06:12
2026-07-20T06:12
2026-07-20T06:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера среды действует беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту в течение ночи перекрывали трижды, а в Севастополе военные отражали воздушную атаку.Беспилотную опасность на территории Крыма в объявили около 11 часов чечера в воскресенье. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.В 5 утра в понедельник тревогу отменили, однако спустя час в ведомстве снова объявили беспилотную опасность.На фоне этого ночью трижды перекрывали движение по Крымскому мосту. СЕйчас движение открыто. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, в 6.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезд свободен. В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В 03.06 губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе", - написал он в своем канале в МАКС. По предварительной информации никто из людей не пострадалСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма - что случилось за ночь
Новости Крыма и Севастополя - что случилось за ночь
06:12 20.07.2026 (обновлено: 06:13 20.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера среды действует беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту в течение ночи перекрывали трижды, а в Севастополе военные отражали воздушную атаку.
Беспилотную опасность на территории Крыма в объявили около 11 часов чечера в воскресенье. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по республике*.
В 5 утра в понедельник тревогу отменили, однако спустя час в ведомстве снова объявили беспилотную опасность.
На фоне этого ночью трижды перекрывали движение по Крымскому мосту. СЕйчас движение открыто. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, в 6.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезд свободен.
В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В 03.06 губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе", - написал он в своем канале в МАКС.
По предварительной информации никто из людей не пострадал
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