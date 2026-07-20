https://crimea.ria.ru/20260720/novosti-kryma---chto-sluchilos-za-noch-1157784247.html

Новости Крыма - что случилось за ночь

Новости Крыма - что случилось за ночь - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Новости Крыма - что случилось за ночь

В Крыму с вечера среды действует беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту в течение ночи перекрывали трижды, а в Севастополе военные отражали... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T06:12

2026-07-20T06:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера среды действует беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту в течение ночи перекрывали трижды, а в Севастополе военные отражали воздушную атаку.Беспилотную опасность на территории Крыма в объявили около 11 часов чечера в воскресенье. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.В 5 утра в понедельник тревогу отменили, однако спустя час в ведомстве снова объявили беспилотную опасность.На фоне этого ночью трижды перекрывали движение по Крымскому мосту. СЕйчас движение открыто. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, в 6.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезд свободен. В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В 03.06 губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе", - написал он в своем канале в МАКС. По предварительной информации никто из людей не пострадалСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя