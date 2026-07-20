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Неделя в Крыму начнется с жары

Неделя в Крыму начнется с жары - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Неделя в Крыму начнется с жары

В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T00:01

2026-07-20T00:01

2026-07-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

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севастополь

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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