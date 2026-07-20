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Неделя в Крыму начнется с жары - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Неделя в Крыму начнется с жары
Неделя в Крыму начнется с жары - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Неделя в Крыму начнется с жары
В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Неделя в Крыму начнется с жары

В Крыму в понедельник ожидается до +32 градусов

00:01 20.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на южном и восточном побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…24", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +32.
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