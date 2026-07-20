https://crimea.ria.ru/20260720/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-1157776348.html
Неделя в Крыму начнется с жары
Неделя в Крыму начнется с жары - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Неделя в Крыму начнется с жары
В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T00:01
2026-07-20T00:01
2026-07-20T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1d/1148331191_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_76485d70092c91587b2ee8d64bed97fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1d/1148331191_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_97211b51d5517b106ad0785449bd1865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на южном и восточном побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…24", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +32.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.