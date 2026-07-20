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На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 20.07.2026
На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 22 июля. Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T21:52
2026-07-20T22:05
магнитные бури
лаборатория солнечной астрономии ики ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 22 июля. Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, геомагнитный фон начнет повышаться в среду вечером, а в ночь на четверг Землю накроет магнитная буря уровня G1. Возмущение магнитосферы сохранится и в течение дня в четверг. Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро, рекомендовал ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияУченые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
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магнитные бури, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, здоровье
На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар

Новая магнитная буря обрушится на Землю 22 июля – ученые

21:52 20.07.2026 (обновлено: 22:05 20.07.2026)
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 22 июля. Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, геомагнитный фон начнет повышаться в среду вечером, а в ночь на четверг Землю накроет магнитная буря уровня G1. Возмущение магнитосферы сохранится и в течение дня в четверг. Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.
В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро, рекомендовал ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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Магнитные буриЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННовостикосмосЗдоровье
 
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