https://crimea.ria.ru/20260720/na-zemlyu-obrushitsya-novaya-magnitnaya-burya--kogda-zhdat-udar-1157795813.html

На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар

На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 20.07.2026

На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар

Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 22 июля. Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T21:52

2026-07-20T21:52

2026-07-20T22:05

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 22 июля. Такой прогноз дает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, геомагнитный фон начнет повышаться в среду вечером, а в ночь на четверг Землю накроет магнитная буря уровня G1. Возмущение магнитосферы сохранится и в течение дня в четверг. Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро, рекомендовал ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияУченые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой

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магнитные бури, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, здоровье