https://crimea.ria.ru/20260720/na-dorogu-v-obezd-chongarskogo-mosta-potratyat-120-mln-rubley-1157801703.html

На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей

На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2026

На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей

В Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:35

2026-07-20T14:35

2026-07-20T14:35

крым

новости крыма

херсонская область

чонгар

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт и строительство дорог

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/07/1156662869_1054:126:2200:770_1920x0_80_0_0_209d32b980531cafdc1c469d204ba1d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Республики Крым, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Речь идет об участке автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь (км 491+898 – км 492+071).Также, согласно распоряжению, выделено 25,4 миллиона рублей на обустройство временного объезда искусственного сооружения на участке региональной автодороги Граница с Херсонской областью – Армянск.Уточняется, что средства направят Министерству транспорта Крыма. Отчитаться об их использовании в ведомстве должны до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. И заявил, что власти ведут работу по усилению ее защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

крым

херсонская область

чонгар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, херсонская область, чонгар, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог