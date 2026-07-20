На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей
В Крыму на временную дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив потратят 120 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Республики Крым, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Выделить из резервного фонда Совета министров РК... бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма,.. в сумме 120 299 774,11 рубля на устройство временной объездной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив", – говорится в тексте документа.
Речь идет об участке автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь (км 491+898 – км 492+071).
Также, согласно распоряжению, выделено 25,4 миллиона рублей на обустройство временного объезда искусственного сооружения на участке региональной автодороги Граница с Херсонской областью – Армянск.
Уточняется, что средства направят Министерству транспорта Крыма. Отчитаться об их использовании в ведомстве должны до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. И заявил, что власти ведут работу по усилению ее защиты.
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