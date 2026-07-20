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Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России

Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России

Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T17:34

2026-07-20T17:34

2026-07-20T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в МАКС.По ее словам, выездная работа с избирателями по сбору проблематики региона и наказов людей продлится до единого дня голосования, 20 сентября.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Госдуму: сколько наблюдателей подготовит Общественная палата КрымаВыборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участкахФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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