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Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России
Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России
Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T17:34
2026-07-20T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в МАКС.По ее словам, выездная работа с избирателями по сбору проблематики региона и наказов людей продлится до единого дня голосования, 20 сентября.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Госдуму: сколько наблюдателей подготовит Общественная палата КрымаВыборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участкахФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
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янина павленко, новости крыма, крым, ялта, государственная дума рф
Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России

Глава администрации Ялты Павленко будет баллотироваться в Госдуму РФ

17:34 20.07.2026 (обновлено: 19:10 20.07.2026)
 
© Янина ПавленкоЯнина Павленко
Янина Павленко
© Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в МАКС.
"Сегодня официально подала документы в Избирательную комиссию Республики Крым для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы IX созыва. Это не просто стопка бумаг с моей биографией, сведениями о доходах. Это итог встреч на улицах и в коллективах Алушты, Керчи, Судака, Феодосии и Ялты, Белогорского, Кировского и Ленинского районов", – написала Павленко.
По ее словам, выездная работа с избирателями по сбору проблематики региона и наказов людей продлится до единого дня голосования, 20 сентября.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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