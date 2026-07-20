https://crimea.ria.ru/20260720/massirovannaya-ataka-na-podmoskove---sk-vozbudil-delo-o-terakte-1157786983.html

Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте

Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе. Об этом со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T09:22

2026-07-20T09:22

2026-07-20T09:22

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе. Об этом со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко сообщает пресс-служба ведомства.Украинские беспилотники нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Подмосковье, в результате массированной атаки пострадали мирные жители, уточнили в СК.Следователи дадут полную уголовно-правовую оценку действиям ВСУ, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянииВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвыЧисло запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, атаки всу, новости сво, новости