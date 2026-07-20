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Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте
Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе. Об этом со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T09:22
2026-07-20T09:22
московская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе. Об этом со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко сообщает пресс-служба ведомства.Украинские беспилотники нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Подмосковье, в результате массированной атаки пострадали мирные жители, уточнили в СК.Следователи дадут полную уголовно-правовую оценку действиям ВСУ, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянииВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвыЧисло запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
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РИА Новости Крым
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96
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московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, атаки всу, новости сво, новости
Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о теракте

СК возбудил дело по факту теракта после массированной атаки ВСУ на московский регион

09:22 20.07.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе. Об этом со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко сообщает пресс-служба ведомства.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года", - говорится в сообщении.
Украинские беспилотники нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Подмосковье, в результате массированной атаки пострадали мирные жители, уточнили в СК.
Следователи дадут полную уголовно-правовую оценку действиям ВСУ, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
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Московская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
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