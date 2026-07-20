Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260720/krymskiy-most-vecherom-20-iyulya-operativnaya-obstanovka-1157812950.html
Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
В понедельник вечером очередей у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T22:06
2026-07-20T22:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник вечером очередей у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.Транспортный переход через Керченский пролив в понедельник днем дважды закрывали для транспорта, также движение по Крымскому мосту два раза перекрывали в ночь на понедельник.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка

Крымский мост 20 июля вечером свободен для проезда с двух сторон

22:06 20.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник вечером очередей у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа понедельника, 20 июля.

Транспортный переход через Керченский пролив в понедельник днем дважды закрывали для транспорта, также движение по Крымскому мосту два раза перекрывали в ночь на понедельник.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства
22:30Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
22:18В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
22:06Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
21:52На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
21:41В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
21:31Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
21:16161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
21:07Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
20:55Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
20:45ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб
20:30Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
20:24"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
20:15Как возникли шахматы – инфографика
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
Лента новостейМолния