Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 145 автомобилей
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения образовалась очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 16:00 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в понедельник в 15:14 – ограничение движения продлилось менее часа.
"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 145 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.