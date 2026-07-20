Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260720/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-vyrosla-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-1157806459.html
Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
На Крымском мосту после открытия движения образовалась очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T17:15
2026-07-20T17:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_c1fe60c3aa45d9184f198cf18ddd95cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения образовалась очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 16:00 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в понедельник в 15:14 – ограничение движения продлилось менее часа.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_8f7eb6221567ea5295f5a9e0fc1727f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров

Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 145 автомобилей

17:15 20.07.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения образовалась очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 16:00 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в понедельник в 15:14 – ограничение движения продлилось менее часа.
"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 145 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
18:53Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды
18:38В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
18:22Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
18:10В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей
17:54Что происходит со светом в Джанкойском районе
17:43Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
17:34Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России
17:15Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
17:01Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева
16:43Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось
16:40В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
16:31Изменилось расписание нескольких крымских поездов
16:16Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение
16:04Крымский мост открыли
Лента новостейМолния