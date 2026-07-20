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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Крымский мост открыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T11:31
2026-07-20T11:32
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост закрыли для проезда в понедельник в 10.51. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 40 минут. Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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353
60
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для проезда

11:31 20.07.2026 (обновлено: 11:32 20.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Мост закрыли для проезда в понедельник в 10.51. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 40 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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