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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T00:15
2026-07-20T00:18
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В воскресенье транспортный переход через Керченский пролив закрывали дважды. В первый раз движение остановили в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа. Во второй раз - 23:19 на час. Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыт

00:15 20.07.2026 (обновлено: 00:18 20.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В воскресенье транспортный переход через Керченский пролив закрывали дважды. В первый раз движение остановили в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа. Во второй раз - 23:19 на час.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКерчьТамань
 
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Заголовок открываемого материала
00:15Крымский мост открыли для проезда
00:01Неделя в Крыму начнется с жары
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
23:19Крымский мост закрыт
23:15В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92
23:05В Крыму беспилотная опасность – работает ПВО
22:43Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области
21:58Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день
21:33Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
21:11Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
20:51Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
20:34В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
20:30Керчь в понедельник на сутки останется без воды
20:24Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
20:08Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
19:58В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
19:36Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение
19:20Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
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