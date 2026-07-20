Крымский мост - обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост сейчас - проезда ждут почти 200 машин
06:29 20.07.2026 (обновлено: 06:30 20.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения утром в понедельник собралась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 198 транспортных средств, время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали трижды - в 23.19, в 1.20 и в 2.58. В последний раз мост был закрыт в течение трех часов.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.