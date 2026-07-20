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Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
В Крыму будут судить 41-летнего жителя Нижнегорского района за половые преступления против четырех школьников. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T11:08
2026-07-20T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 41-летнего жителя Нижнегорского района за половые преступления против четырех школьников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.Подозреваемый был оперативно задержан полицией и по ходатайству следователя заключен под стражу.Мужчина обвиняется в развратных действиях и демонстрации детям порнографических материалов. Свою вину фигурант признал.По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось, что 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 летПедофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкойВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, дети
Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников

В Крыму будут судить мужчину за демонстрацию школьникам порнографических материалов

11:08 20.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 41-летнего жителя Нижнегорского района за половые преступления против четырех школьников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в октябре и ноябре 2025 года мужчина на территории футбольного стадиона в селе Михайловка демонстрировал с помощью мобильного телефона 13-летним школьникам порнографические материалы", – рассказали следователи.

Подозреваемый был оперативно задержан полицией и по ходатайству следователя заключен под стражу.
Мужчина обвиняется в развратных действиях и демонстрации детям порнографических материалов. Свою вину фигурант признал.
По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста.
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Закон и правоКрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости Крымадети
 
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