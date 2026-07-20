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Кому в России поднимут страховые пенсии с августа - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Кому в России поднимут страховые пенсии с августа
Кому в России поднимут страховые пенсии с августа - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Кому в России поднимут страховые пенсии с августа
Страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Как пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T07:53
2026-07-20T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Как пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, это касается работающих пенсионеров.Размер выплат пересчитают автоматически, сумму прибавки определят индивидуально в зависимости от количества пенсионных коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более трех баллов.Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом максимальная прибавка составит 470,28 руб., пояснил Машаров. Он также уточнил, что самозанятые пенсионеры не относятся к категории работающих, поскольку не обязаны уплачивать страховые взносы в СФР. Однако, если самозанятый добровольно перечисляет такие взносы, для целей пенсионного законодательства он приобретает статус работающего пенсионера.Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят процесс оформления пенсийНовые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсийЗащита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле
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пенсия, россия, общество, пособия и выплаты, новости
Кому в России поднимут страховые пенсии с августа

В России страховые пенсии по старости вырастут с 1 августа для работающих пенсионеров

07:53 20.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Как пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, это касается работающих пенсионеров.

"Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления в СФР", – уточняет Машаров.

Размер выплат пересчитают автоматически, сумму прибавки определят индивидуально в зависимости от количества пенсионных коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более трех баллов.
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом максимальная прибавка составит 470,28 руб., пояснил Машаров.
Он также уточнил, что самозанятые пенсионеры не относятся к категории работающих, поскольку не обязаны уплачивать страховые взносы в СФР. Однако, если самозанятый добровольно перечисляет такие взносы, для целей пенсионного законодательства он приобретает статус работающего пенсионера.
Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
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ПенсияРоссияОбществоПособия и выплатыНовости
 
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