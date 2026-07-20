https://crimea.ria.ru/20260720/kogda-krym-i-sevastopol-poluchat-subsidii-na-pokupku-topliva-1157800482.html

Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива

Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива

Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:43

2026-07-20T13:43

2026-07-20T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Развожаев добавил, что ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться сложной.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июляВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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