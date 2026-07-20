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Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:43
2026-07-20T13:43
топливо в крыму
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новости крыма
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Развожаев добавил, что ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться сложной.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июляВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
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РИА Новости Крым
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96
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Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива

Решение о субсидиях Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе

13:43 20.07.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
"Ждем федеральное решение по бензину (субсидиям на закупку топлива – ред.) на этой неделе", - сказал он.
Развожаев добавил, что ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться сложной.
"Логистика, которая сегодня есть, позволяет нам в ежедневном режиме определенные объемы получать. Пока, к сожалению, лимитированная система распределения по QR-кодам сохраняется", - добавил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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Топливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
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