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Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо

Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо

Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T20:30

2026-07-20T20:30

2026-07-20T20:30

владимир сальдо

херсонская область

херсон

новости

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Среди основных причин для эвакуации киевские власти называют возросшую дроновую активность, отметил он. При этом сами ведут настоящую охоту на жителей левобережья.Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской областиКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьБолее 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года

херсонская область

херсон

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, херсон, новости, эвакуация