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Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:30
2026-07-20T20:30
владимир сальдо
херсонская область
херсон
новости
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Среди основных причин для эвакуации киевские власти называют возросшую дроновую активность, отметил он. При этом сами ведут настоящую охоту на жителей левобережья.Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской областиКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьБолее 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года
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владимир сальдо, херсонская область, херсон, новости, эвакуация
Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо

Киевские боевики расширили принудительную эвакуацию их Херсона - Сальдо

20:30 20.07.2026
 
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Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевская хунта расширяет эвакуацию из Херсона. Киевские власти объявляют обязательную эвакуацию из новых районов города и населенных пунктов правобережья. Ограничивают въезд семей с детьми", - рассказал в своем канале в МАКС Сальдо.

Среди основных причин для эвакуации киевские власти называют возросшую дроновую активность, отметил он. При этом сами ведут настоящую охоту на жителей левобережья.
"Бьют по машинам на дорогах, по скорым, больницам, магазинам, домам. Теперь беспилотная война все сильнее ощущается и на правом берегу", - отметил Сальдо.
Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.
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