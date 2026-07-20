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Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт против участника специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T10:06
2026-07-20T10:06
2026-07-20T10:06
ставрополье
новости
участники сво
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт против участника специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, фигурант установил связь с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля военнослужащего.Злоумышленника задержали. У него изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи. Мужчина дает признательные показания.В отношении фигуранта возбуждено дело о теракте. Также проводится проверка наличия в его действиях признаков госизмены. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.Ранее в Крыму были задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе. Женщина по заданию сотрудника СБУ разместила в тайнике самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было использовано при осуществлении теракта.Вторая задержанная перевела деньги в пользу ВСУ, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизменуПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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ставрополье, новости, участники сво, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
Агент Киева хотел подорвать машину участника СВО на Ставрополье – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт против участника специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, фигурант установил связь с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля военнослужащего.
Злоумышленника задержали. У него изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи. Мужчина дает признательные показания.
В отношении фигуранта возбуждено дело о теракте. Также проводится проверка наличия в его действиях признаков госизмены. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Ранее в Крыму были задержаны
две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Одна из них оказалась причастной
к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе. Женщина по заданию сотрудника СБУ разместила в тайнике самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было использовано при осуществлении теракта.
Вторая задержанная перевела деньги в пользу ВСУ, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму.
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