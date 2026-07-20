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Какой сегодня праздник: 20 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Какой сегодня праздник: 20 июля
Какой сегодня праздник: 20 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Какой сегодня праздник: 20 июля
Любители самого интеллектуального вида спорта отмечают Международный день шахмат, а сладкоежки – Международный день торта. В разные годы в этот день в России... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-20T00:00
2026-07-19T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Любители самого интеллектуального вида спорта отмечают Международный день шахмат, а сладкоежки – Международный день торта. В разные годы в этот день в России ввели госмонополию на продажу алкоголя, и люди впервые высадились на Луне. Еще 20 июля родилась Народная артистка СССР Людмила Чурсина, советский режиссер Татьяна Лиознова, композитор-песенник Давид Тухманов.Что празднуют в миреС 1966 года во всем мире 20 июля отмечается Международный день шахмат. Название игры происходит из персидского языка, в переводе с которого "шах мат" означает "властитель умер". Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга.Также 20 июля отмечается Международный день торта. Необычный праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Он проходит под девизом "Я приду к тебе с тортом". Кстати, самым большим в мире считается торт площадью 224 квадратных метра, испеченный итальянскими кондитерами в 2015 году. Бисквитный колосс представлял из себя карту Италии с главными достопримечательностями.Еще в этот день можно отметить День дневного сна, Праздник губошлепов, День хождения по бордюрам. Именины у Германов, Сергеев, Евдокий, Евфросиний, Павлов.Знаменательные событияВ 1893 году в Российской империи было принято решение о введении "казенной продажи питей", то есть винной монополии. В результате "питейный доход" стал одним из важнейших источников для российского бюджета, и в 1913 году составил 26% российской казны.В 1917 году зарегистрирована торговая марка BMW. Первоначально фирма производила авиационные двигатели. В 1923 году выпущен первый мотоцикл. Производство автомобилей BMW началось в 1928 году. На сегодняшний день ежегодная чистая прибыль компании составляет 5 млрд евро.В 1941 году в ходе обороны Брестской крепости от наступающих сил вермахта один из последних защитников гарнизона Федор Рябов написал на казарменной стене в районе Белостокских ворот – "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Надпись была сделана через месяц после начала войны, когда немцы уже ворвались в Смоленск. После Победы часть стены с надписью была перевезена из Бреста в Москву и вошла в состав экспозиции Центрального музея Вооруженных сил.В 1944 году состоялось неудачное покушение на Адольфа Гитлера. Заговор против вождя Третьего рейха организовала группа офицеров вермахта с целью свержения нацистского правительства. Для этого в портфель Гитлера подложили бомбу. В результате взрыва погибли четверо, Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги, временно оглох, а его правая рука оказалась временно парализована. Заговорщиков казнили, против других участников немецкого Сопротивления начались репрессии.В 1969 году космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Первым человеком, ступившим на лунную поверхность, стал командир экипажа Нил Армстронг. Через 15 минут к нему присоединился пилот Базз Олдрин. Выход астронавтов продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд.Кто родился85-й день рождения сегодня был бы у советской и российской актрисы, народной артистке СССР Людмилы Чурсиной. Популярность Чурсиной принесла роль казачки Дарьи в картине "Донская повесть" (1964). Самые известные кинороли актриса сыграла в фильмах "Журавушка", "Два билета на дневной сеанс", "Угрюм-река", "Виринея", "Гонка с преследованиями" и других. Она ушла из жизни 10 июня 2026 года.В 1947 году на свет появился один из величайших гитаристов современности Карлос Сантана. Он родился в мексиканском штате Халиско, сначала освоил скрипку, а к 8 годам – некоторые мелодии на гитаре, и начал участвовать в народных мексиканских праздниках. В конце 50-х Сантана перебрался в США, в 1966 году создал группу Santana Blues Band. Дебютный альбом разошелся тиражом более миллиона экземпляров. После этого началось стремительное восхождение гитариста-виртуоза ко всемирной славе.В 1982 году родился российский телеведущий, журналист и актер Борис Корчевников. Автор и ведущий ряда знаковых документальных и телевизионных проектов, среди которых "История российского шоу-бизнеса", "Концлагеря. Дорога в ад", "Хочу верить!" и другие. Был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", проекта "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", снялся в нескольких кинофильмах и телесериалах. Самая известная роль – суворовец Синицын в сериале "Кадетство" (2006-2007).Еще в этот день родились итальянский поэт Франческо Петрарка, один из самых известных советских разведчиков и диверсантов Павел Судоплатов, кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР Татьяна Лиознова, советский и российский композитор-песенник, народный артист РФ Давид Тухманов, советский и российский фигурист, чемпион мира и Европы Александр Жулин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 20 июля

Что празднуют в России и мире 20 июля

00:00 20.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Любители самого интеллектуального вида спорта отмечают Международный день шахмат, а сладкоежки – Международный день торта. В разные годы в этот день в России ввели госмонополию на продажу алкоголя, и люди впервые высадились на Луне. Еще 20 июля родилась Народная артистка СССР Людмила Чурсина, советский режиссер Татьяна Лиознова, композитор-песенник Давид Тухманов.

Что празднуют в мире

С 1966 года во всем мире 20 июля отмечается Международный день шахмат. Название игры происходит из персидского языка, в переводе с которого "шах мат" означает "властитель умер". Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга.
Также 20 июля отмечается Международный день торта. Необычный праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Он проходит под девизом "Я приду к тебе с тортом". Кстати, самым большим в мире считается торт площадью 224 квадратных метра, испеченный итальянскими кондитерами в 2015 году. Бисквитный колосс представлял из себя карту Италии с главными достопримечательностями.
Еще в этот день можно отметить День дневного сна, Праздник губошлепов, День хождения по бордюрам. Именины у Германов, Сергеев, Евдокий, Евфросиний, Павлов.

Знаменательные события

В 1893 году в Российской империи было принято решение о введении "казенной продажи питей", то есть винной монополии. В результате "питейный доход" стал одним из важнейших источников для российского бюджета, и в 1913 году составил 26% российской казны.
В 1917 году зарегистрирована торговая марка BMW. Первоначально фирма производила авиационные двигатели. В 1923 году выпущен первый мотоцикл. Производство автомобилей BMW началось в 1928 году. На сегодняшний день ежегодная чистая прибыль компании составляет 5 млрд евро.
В 1941 году в ходе обороны Брестской крепости от наступающих сил вермахта один из последних защитников гарнизона Федор Рябов написал на казарменной стене в районе Белостокских ворот – "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Надпись была сделана через месяц после начала войны, когда немцы уже ворвались в Смоленск. После Победы часть стены с надписью была перевезена из Бреста в Москву и вошла в состав экспозиции Центрального музея Вооруженных сил.
В 1944 году состоялось неудачное покушение на Адольфа Гитлера. Заговор против вождя Третьего рейха организовала группа офицеров вермахта с целью свержения нацистского правительства. Для этого в портфель Гитлера подложили бомбу. В результате взрыва погибли четверо, Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги, временно оглох, а его правая рука оказалась временно парализована. Заговорщиков казнили, против других участников немецкого Сопротивления начались репрессии.
В 1969 году космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Первым человеком, ступившим на лунную поверхность, стал командир экипажа Нил Армстронг. Через 15 минут к нему присоединился пилот Базз Олдрин. Выход астронавтов продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд.

Кто родился

85-й день рождения сегодня был бы у советской и российской актрисы, народной артистке СССР Людмилы Чурсиной. Популярность Чурсиной принесла роль казачки Дарьи в картине "Донская повесть" (1964). Самые известные кинороли актриса сыграла в фильмах "Журавушка", "Два билета на дневной сеанс", "Угрюм-река", "Виринея", "Гонка с преследованиями" и других. Она ушла из жизни 10 июня 2026 года.
В 1947 году на свет появился один из величайших гитаристов современности Карлос Сантана. Он родился в мексиканском штате Халиско, сначала освоил скрипку, а к 8 годам – некоторые мелодии на гитаре, и начал участвовать в народных мексиканских праздниках. В конце 50-х Сантана перебрался в США, в 1966 году создал группу Santana Blues Band. Дебютный альбом разошелся тиражом более миллиона экземпляров. После этого началось стремительное восхождение гитариста-виртуоза ко всемирной славе.
В 1982 году родился российский телеведущий, журналист и актер Борис Корчевников. Автор и ведущий ряда знаковых документальных и телевизионных проектов, среди которых "История российского шоу-бизнеса", "Концлагеря. Дорога в ад", "Хочу верить!" и другие. Был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", проекта "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", снялся в нескольких кинофильмах и телесериалах. Самая известная роль – суворовец Синицын в сериале "Кадетство" (2006-2007).
Еще в этот день родились итальянский поэт Франческо Петрарка, один из самых известных советских разведчиков и диверсантов Павел Судоплатов, кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР Татьяна Лиознова, советский и российский композитор-песенник, народный артист РФ Давид Тухманов, советский и российский фигурист, чемпион мира и Европы Александр Жулин.
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