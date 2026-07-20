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Как возникли шахматы – инфографика
Как возникли шахматы – инфографика - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Как возникли шахматы – инфографика
20 июля отмечают Международный день шахмат. Эта интеллектуальная игра появилась более 2500 лет назад. Первое письменное упоминание о шахматах датируется 570... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:15
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20 июля отмечают Международный день шахмат. Эта интеллектуальная игра появилась более 2500 лет назад. Первое письменное упоминание о шахматах датируется 570 годом до нашей эры. Считается, что игра возникла в Индии, проникла в Иран, другие страны, а затем распространилась по всему миру. В 1997 году была создана компьютерная программа, обыграть которую в шахматы люди не смогли. Интересные факты о шахматах – в инфографике РИА Новости Крым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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шахматы, спорт, культура, история, общество, в мире, инфографика
Как возникли шахматы – инфографика
Как возникли шахматы – инфографика