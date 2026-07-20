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К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок
К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок - РИА Новости Крым, 20.07.2026
К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок
Президент России Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:59
2026-07-20T14:59
бердянск
новости
владимир путин (политик)
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента РФ.Проект касается Бердянска и приурочен к 200-летию этого города, юбилей будут отмечать в 2027 году.Он пояснил, каждый из 90 остановочных комплексов будет оформлен в особом стиле, при этом автобусные остановки сделают современными, в частности, там будет Wi-Fi. По мнению губернатора Запорожской области, реализация проекта привлечет туристов."Предусматриваются и крупные корпорации, которые участвуют в этом проекте... Вся наша большая Родина сможет небольшими усилиями сделать огромный проект, который, на наш взгляд, будет лицом города Бердянска", – добавил Балицкий.Также губернатор Запорожской области пригласил главу государства на празднование юбилея Бердянска.Ранее Балицкий на встрече с президентом страны заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСТрасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий ВСУ ударили по школе в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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бердянск, новости, владимир путин (политик), евгений балицкий
К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок

К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок

14:59 20.07.2026
 
© Официальный канал администрации города БердянскаБердянск
Бердянск
© Официальный канал администрации города Бердянска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента РФ.
Проект касается Бердянска и приурочен к 200-летию этого города, юбилей будут отмечать в 2027 году.
"Этот проект объединяет всю Россию, все этносы и все регионы... Мы проработали с мэрами крупных городов, чтобы в Бердянске к 200-летию появилась остановка каждого населенного пункта, имеется в виду области, в своем этническом стиле. Мы все сделаем, всю документацию подготовим, но каждый практически регион подарит одну остановку", – рассказал Балицкий.
Он пояснил, каждый из 90 остановочных комплексов будет оформлен в особом стиле, при этом автобусные остановки сделают современными, в частности, там будет Wi-Fi. По мнению губернатора Запорожской области, реализация проекта привлечет туристов.
"Предусматриваются и крупные корпорации, которые участвуют в этом проекте... Вся наша большая Родина сможет небольшими усилиями сделать огромный проект, который, на наш взгляд, будет лицом города Бердянска", – добавил Балицкий.
"Вроде, действительно, так просто, но будет, мне кажется, интересно... С удовольствием поддержу", – ответил на предложение возглавить проект Владимир Путин.
Также губернатор Запорожской области пригласил главу государства на празднование юбилея Бердянска.
Ранее Балицкий на встрече с президентом страны заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.
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