https://crimea.ria.ru/20260720/k-200-letiyu-berdyanska-planiruyut-sozdat-90-neobychnykh-ostanovok-1157803394.html

К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок

К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок - РИА Новости Крым, 20.07.2026

К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок

Президент России Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:59

2026-07-20T14:59

2026-07-20T14:59

бердянск

новости

владимир путин (политик)

евгений балицкий

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137914773_77:0:946:489_1920x0_80_0_0_98a8f985a0abfb77852db36be0148681.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента РФ.Проект касается Бердянска и приурочен к 200-летию этого города, юбилей будут отмечать в 2027 году.Он пояснил, каждый из 90 остановочных комплексов будет оформлен в особом стиле, при этом автобусные остановки сделают современными, в частности, там будет Wi-Fi. По мнению губернатора Запорожской области, реализация проекта привлечет туристов."Предусматриваются и крупные корпорации, которые участвуют в этом проекте... Вся наша большая Родина сможет небольшими усилиями сделать огромный проект, который, на наш взгляд, будет лицом города Бердянска", – добавил Балицкий.Также губернатор Запорожской области пригласил главу государства на празднование юбилея Бердянска.Ранее Балицкий на встрече с президентом страны заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСТрасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий ВСУ ударили по школе в Запорожской области

бердянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, новости, владимир путин (политик), евгений балицкий