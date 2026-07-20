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Изменилось расписание нескольких крымских поездов

Изменилось расписание нескольких крымских поездов - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Изменилось расписание нескольких крымских поездов

"Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля меняет порядок курсирования нескольких поездов крымского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T16:31

2026-07-20T16:31

2026-07-20T16:31

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля меняет порядок курсирования нескольких поездов крымского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Поезд №17/18 сообщением Москва – Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным, при этом из него исключается плацкартная группа вагонов. В его составе – одноэтажные вагоны: купейные, СВ и вагон-ресторан. "Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда №17/18 будут без дополнительной платы размещены в купе", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиры с билетами на поезд №167/168 отправлением из Москвы с 22 июля из Крыма с 24 июля будут пересажены на поезд №17/18. О новом номере вагона и места пассажирам сообщат по СМС. Вместо двухэтажного поезда №167/168 "Таврия" сообщением Москва – Симферополь (Керчь) постоянно будет курсировать одноэтажный поезд №17/18.Кроме того, поезда №7/8, №17/18, №453/454 и №473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам будут продаваться в прежнем режиме.Кроме того, пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.19 июля сообщалось, что поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППКЖ/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – МинтрансЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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