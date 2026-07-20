Рейтинг@Mail.ru
Изменилось расписание нескольких крымских поездов - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/izmenilos-raspisanie-neskolkikh-krymskikh-poezdov-1157810079.html
Изменилось расписание нескольких крымских поездов
Изменилось расписание нескольких крымских поездов - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Изменилось расписание нескольких крымских поездов
"Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля меняет порядок курсирования нескольких поездов крымского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T16:31
2026-07-20T16:31
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
крым
новости крыма
новости
поезд
железные дороги крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157810220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f74922c7e07ab2ec230f2e3c2c163c94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля меняет порядок курсирования нескольких поездов крымского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Поезд №17/18 сообщением Москва – Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным, при этом из него исключается плацкартная группа вагонов. В его составе – одноэтажные вагоны: купейные, СВ и вагон-ресторан. "Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда №17/18 будут без дополнительной платы размещены в купе", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиры с билетами на поезд №167/168 отправлением из Москвы с 22 июля из Крыма с 24 июля будут пересажены на поезд №17/18. О новом номере вагона и места пассажирам сообщат по СМС. Вместо двухэтажного поезда №167/168 "Таврия" сообщением Москва – Симферополь (Керчь) постоянно будет курсировать одноэтажный поезд №17/18.Кроме того, поезда №7/8, №17/18, №453/454 и №473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам будут продаваться в прежнем режиме.Кроме того, пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.19 июля сообщалось, что поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППКЖ/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – МинтрансЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157810220_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ad99bc09ff1bb2f8f0a4f52d85fb249d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, новости, поезд, железные дороги крыма
Изменилось расписание нескольких крымских поездов

Расписание нескольких крымских поездов изменится с 22 июля

16:31 20.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" с 22 июля меняет порядок курсирования нескольких поездов крымского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Поезд №17/18 сообщением Москва – Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным, при этом из него исключается плацкартная группа вагонов. В его составе – одноэтажные вагоны: купейные, СВ и вагон-ресторан. "Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда №17/18 будут без дополнительной платы размещены в купе", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Пассажиры с билетами на поезд №167/168 отправлением из Москвы с 22 июля из Крыма с 24 июля будут пересажены на поезд №17/18. О новом номере вагона и места пассажирам сообщат по СМС. Вместо двухэтажного поезда №167/168 "Таврия" сообщением Москва – Симферополь (Керчь) постоянно будет курсировать одноэтажный поезд №17/18.
Кроме того, поезда №7/8, №17/18, №453/454 и №473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам будут продаваться в прежнем режиме.
Кроме того, пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.
19 июля сообщалось, что поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – Минтранс
Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"КрымНовости КрымаНовостиПоездЖелезные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
17:01Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева
16:43Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось
16:40В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
16:31Изменилось расписание нескольких крымских поездов
16:16Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение
16:04Крымский мост открыли
15:55Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
15:44Путин установил День хоккея
15:32Путин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в Россию
15:15Пять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
15:14Крымский мост перекрыт
15:05Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
14:59К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановок
14:50ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области
14:46ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку
14:35На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей
14:25Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО
14:12Стармер покидает пост премьера Британии
14:01В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
Лента новостейМолния