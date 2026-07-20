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Где в Севастополе можно заправить авто в понедельник

Где в Севастополе можно заправить авто в понедельник - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Где в Севастополе можно заправить авто в понедельник

В понедельник, 20 июля, в Севастополе бензин в свободной продаже будет на 10 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T09:31

2026-07-20T09:31

2026-07-20T09:31

севастополь

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Севастополе бензин в свободной продаже будет на 10 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в правительстве города.Заправиться в Севастополе водители смогут по следующим адресам:- АЗС 60, Качинское шоссе, 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);- АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92, АИ-95 Ultra);- АЗС 68, ул. Горпищенко, 155 (АИ-92, АИ-95 Ultra);- АЗС 69, ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);- АЗС 81, ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);- АЗС 83, Камышовое шоссе, 73 (ДТ Ultra);- АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);- АЗС 161, Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);- АЗС 166, Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra);- АЗС 167, Балаклава, ул. Новикова, 51Б (АИ-92, ДТ Ultra).На автозаправочных станциях города продолжает действовать ограничение: заправить можно до 20 литров в одну машину, а заправка в канистры запрещена, уточнили в правительстве Севастополя.Ранее сообщалось, что в понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма - что случилось за ночьВ Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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