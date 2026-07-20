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Где в Крыму не будет воды в понедельник - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Где в Крыму не будет воды в понедельник
Где в Крыму не будет воды в понедельник - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Где в Крыму не будет воды в понедельник
В Керчи и еще нескольких населенных пунктах Крыма в понедельник, 20 июля, будет отсутствовать водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T08:38
2026-07-20T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Керчи и еще нескольких населенных пунктах Крыма в понедельник, 20 июля, будет отсутствовать водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об сообщает предприятие "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня вторника.Кроме того, в Симферополе ориентировочно до 17:00 не будет воды в квартале Ешиль-Дагъ.В Белогорском районе до конца суток будет отсутствовать водоснабжение в селе Верхние Орешники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму не будет воды в понедельник

Часть Керчи осталась без воды из-за ремонта на сетях

08:38 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Керчи и еще нескольких населенных пунктах Крыма в понедельник, 20 июля, будет отсутствовать водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об сообщает предприятие "Вода Крыма".
В Керчи останутся без воды около 60 улиц и переулков. Кроме того, воды не будет на ряде улиц в керченских поселках Джанкой-Каменка и Аджимушкай.
Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня вторника.
Кроме того, в Симферополе ориентировочно до 17:00 не будет воды в квартале Ешиль-Дагъ.
В Белогорском районе до конца суток будет отсутствовать водоснабжение в селе Верхние Орешники.
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