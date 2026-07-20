https://crimea.ria.ru/20260720/gde-v-krymu-kupit-benzin-v-ponedelnik--adresa-zapravok-1157787836.html

Где в Крыму купить бензин в понедельник – адреса заправок

Где в Крыму купить бензин в понедельник – адреса заправок - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Где в Крыму купить бензин в понедельник – адреса заправок

В Крыму в понедельник заправить по 20 литров топлива в бак автомобиля можно на ряде автозаправочных станций "Атан". О наличии топлива в разных городах... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T09:50

2026-07-20T09:50

2026-07-20T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. ️В Крыму в понедельник заправить по 20 литров топлива в бак автомобиля можно на ряде автозаправочных станций "Атан". О наличии топлива в разных городах республики проинформировали местные власти.Как информирует пресс-служба администрации Ялты, с 10:00 будет открыта продажа на заправках по адресам:- Ялта, Южнобережное шоссе, 24: А-95 Ultra; А-92;- Ялта, Южнобережное шоссе, 75: А-95 Ultra, А-92;- Массандра, Южнобережное шоссе, 17 В: А-92;- Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, А-92.Количество бензина на ялтинских заправках – ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Заправка в канистры запрещена.В Саках также, по данным мэра города Юлии Предыбайло, с 10.00 бензин есть в продаже на следующих АЗС:- по Евпаторийскому шоссе, 79б: бензин марки АИ 92 – ориентировочно на 150 машин;- по Евпаторийское шоссе 80в: АИ 95 Ultra – ориентировочно на 150 машин.По информации мэра Евпатории Виталия Оганесяна, с 10 утра свободно лить бензин начнут на станциях:- по 2-й Гвардейской Армии, 10: АИ-92;- 2-й Гвардейской Армии, 12: АИ-92, АИ-95 Ultra;- Интернациональной, 86: АИ-92;- Эскадронной, 25: АИ-92, АИ-95 Ultra;- Чапаева, участок №50: АИ-92, АИ-95 Ultra.Как информирует глава Белогорского района Дмитрий Чумаков, в это же врем откроется свободная продажа топлива на заправках:- в Белогорске, ул. Николая Бойко 2/А – АИ-95 Ultra;- в поселке Зуя, автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь 183км+100м – АИ-92, АИ-95 Ultra;- в Зуе, участок №3 (Таврида) – АИ-92.Для заправки также доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства.По данным главы администрации Судака Кирилла Чебышева, в городе в понедельник заправить 20 литров топлива в бак автомобиля можно на АЗС:- по Восточному шоссе, 2Б;- Феодосийскому шоссе, 14.О наличии в свободной продаже топлива на АЗС Феодосийского округа проинформировал глава местной администрации Владимир Ким:- поселок Приморский, Керченское шоссе, 86/88: А-95 Ultra, А-92;- Феодосия, Челнокова, 71: А-95 Ultra, А-92;- Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д: А-95 Ultra, А-92;- Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б: А-92;- село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б: А-95 Ultra, А-92;- Коктебель, Ленина, 150: А-92;- Феодосия, Симферопольское шоссе, 25: А-92;- Феодосия, Керченское шоссе, 23: А-95 Ultra, А-92.Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно заправить авто в понедельникПутин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка – главноеНовости Крыма – что случилось за ночь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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