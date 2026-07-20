https://crimea.ria.ru/20260720/eks-glava-tsentralnogo-nii-minoborony-poluchil-13-let-kolonii-za-vzyatki-1157790174.html

Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки

Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки

Бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T10:49

2026-07-20T10:49

2026-07-20T10:49

министерство обороны рф

новости

происшествия

взятка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_873ca6f9dd8ad8a30ba908de87bb3c38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено весной прошлого года. Как сообщали в Следственном комитете РФ, в период с 2012 по 2024 год НИИ выполнял иностранный заказ по разработке и внедрению современных технологий. В задачи главы института входило создание инициативной научной группы, которая получала стимулирующие выплаты.По данным ведомства, в 2020-2025 годах обвиняемый получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.Суд поместил фигуранта под домашний арест, его имущество на сумму более 25 миллионов рублей было арестовано. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу НИИ к 13 годам колонии строгого режима, лишил воинского звания подполковника в отставке и запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, подсудимый оштрафован на 20 миллионов рублей, еще 7 млн рублей у него конфисковали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посредник во взятке получил 4 года колонии в СимферополеВ Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взяткуХищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, происшествия, взятка