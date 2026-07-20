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Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки
Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки
Бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T10:49
2026-07-20T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено весной прошлого года. Как сообщали в Следственном комитете РФ, в период с 2012 по 2024 год НИИ выполнял иностранный заказ по разработке и внедрению современных технологий. В задачи главы института входило создание инициативной научной группы, которая получала стимулирующие выплаты.По данным ведомства, в 2020-2025 годах обвиняемый получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.Суд поместил фигуранта под домашний арест, его имущество на сумму более 25 миллионов рублей было арестовано. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу НИИ к 13 годам колонии строгого режима, лишил воинского звания подполковника в отставке и запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, подсудимый оштрафован на 20 миллионов рублей, еще 7 млн рублей у него конфисковали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посредник во взятке получил 4 года колонии в СимферополеВ Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взяткуХищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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353
60
министерство обороны рф, новости, происшествия, взятка
Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки

Экс-глава Центрального НИИ Минобороны приговорен к 13 годам колонии за взятки

10:49 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Бывший руководитель 27-го Центрального НИИ Минобороны России приговорен к 13 годам колонии по обвинению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено весной прошлого года. Как сообщали в Следственном комитете РФ, в период с 2012 по 2024 год НИИ выполнял иностранный заказ по разработке и внедрению современных технологий. В задачи главы института входило создание инициативной научной группы, которая получала стимулирующие выплаты.
По данным ведомства, в 2020-2025 годах обвиняемый получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
Суд поместил фигуранта под домашний арест, его имущество на сумму более 25 миллионов рублей было арестовано. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу НИИ к 13 годам колонии строгого режима, лишил воинского звания подполковника в отставке и запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, подсудимый оштрафован на 20 миллионов рублей, еще 7 млн рублей у него конфисковали.
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