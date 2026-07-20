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Два сильных землетрясения произошли в Иране - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Два сильных землетрясения произошли в Иране
Два сильных землетрясения произошли в Иране - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Два сильных землетрясения произошли в Иране
В западной части Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9, следует из информации на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T07:38
2026-07-20T07:38
иран
в мире
землетрясение
происшествия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В западной части Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9, следует из информации на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки фиксировались в 06:43 и 06:48 по московскому времени.Очаги землетрясений залегали в 53-59 километрах к западу от города Кариз на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции.Также в пятницу землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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иран, в мире, землетрясение, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Два сильных землетрясения произошли в Иране

В Иране произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,9

07:38 20.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В западной части Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9, следует из информации на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки фиксировались в 06:43 и 06:48 по московскому времени.
Очаги землетрясений залегали в 53-59 километрах к западу от города Кариз на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции.
Также в пятницу землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.
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ИранВ миреЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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