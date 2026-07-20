https://crimea.ria.ru/20260720/dva-silnykh-zemletryaseniya-proizoshli-v-irane-1157785608.html

Два сильных землетрясения произошли в Иране

Два сильных землетрясения произошли в Иране - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Два сильных землетрясения произошли в Иране

В западной части Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9, следует из информации на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T07:38

2026-07-20T07:38

2026-07-20T07:38

иран

в мире

землетрясение

происшествия

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В западной части Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9, следует из информации на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки фиксировались в 06:43 и 06:48 по московскому времени.Очаги землетрясений залегали в 53-59 километрах к западу от города Кариз на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции.Также в пятницу землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, в мире, землетрясение, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр