https://crimea.ria.ru/20260720/dron-vsu-ubil-mototsiklista-v-belgorodskoy-oblasti-1157788213.html

Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области

Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области

Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T10:24

2026-07-20T10:24

2026-07-20T10:24

белгородская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона.Кроме того, в результате ударов БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде и поселке Дубовое пострадали три человека. Они получили осколочные ранения.Накануне в Белгородской области при детонации дрона пострадали трое детей и две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в результате атаки беспилотников на КубаньБеспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушенияВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия