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Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:24
белгородская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона.Кроме того, в результате ударов БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде и поселке Дубовое пострадали три человека. Они получили осколочные ранения.Накануне в Белгородской области при детонации дрона пострадали трое детей и две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в результате атаки беспилотников на КубаньБеспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушенияВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области

Беспилотник ВСУ убил мужчину на мотоцикле в Белгородской области

10:24 20.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона.
"В Белгородском округе вчера вечером на участке автодороги Малиновка — Отрадное от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина. К сожалению, установить его личность удалось только сегодня", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде и поселке Дубовое пострадали три человека. Они получили осколочные ранения.
Накануне в Белгородской области при детонации дрона пострадали трое детей и две женщины.
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Белгородская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПроисшествия
 
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