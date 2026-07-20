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Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:24
белгородская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб в результате удара украинского дрона в Белгородском округе, сообщает оперштаб региона.Кроме того, в результате ударов БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде и поселке Дубовое пострадали три человека. Они получили осколочные ранения.Накануне в Белгородской области при детонации дрона пострадали трое детей и две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в результате атаки беспилотников на КубаньБеспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушенияВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия
Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
Беспилотник ВСУ убил мужчину на мотоцикле в Белгородской области