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Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО
Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО
Добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:25
2026-07-20T14:25
новости сво
министерство обороны рф
награды
добровольцы
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Торжественная церемония вручения наград прошла в тыловом районе.Из рук представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ военнослужащие получили госнаграды, а также ведомственные медали "Воин-доброволец".Перед началом торжественного мероприятия был отслужен молебен о здравии Российского воинства, выполняющего боевые задачи в зоне проведения СВО, добавили в ведомстве.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Также в конце августа прошлого года трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииПутин наградил генерала Герасимова орденом МужестваПрезидентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, награды, добровольцы, группировка войск "днепр", видео
Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО

Добровольцы отрядов "Барс" получили государственные и ведомственные награды в зоне СВО

14:25 20.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Торжественная церемония вручения наград прошла в тыловом районе.
"Высоких знаков отличия удостоились добровольцы отряда "Барс", которые на протяжении длительного времени выполняют сложные боевые задачи на одном из участков спецоперации и добились значительных успехов при выполнении боевых задач на Ореховском направлении в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Из рук представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ военнослужащие получили госнаграды, а также ведомственные медали "Воин-доброволец".
Перед началом торжественного мероприятия был отслужен молебен о здравии Российского воинства, выполняющего боевые задачи в зоне проведения СВО, добавили в ведомстве.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Также в конце августа прошлого года трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНаградыДобровольцыГруппировка войск "Днепр"
 
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