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Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО

Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО

Добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:25

2026-07-20T14:25

2026-07-20T14:25

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Добровольцы отрядов "Барс" группировки "Днепр" получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Торжественная церемония вручения наград прошла в тыловом районе.Из рук представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ военнослужащие получили госнаграды, а также ведомственные медали "Воин-доброволец".Перед началом торжественного мероприятия был отслужен молебен о здравии Российского воинства, выполняющего боевые задачи в зоне проведения СВО, добавили в ведомстве.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец". Также в конце августа прошлого года трое добровольцев крымского отряда "Барс" были отмечены наградами Минобороны России.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииПутин наградил генерала Герасимова орденом МужестваПрезидентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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