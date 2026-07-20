https://crimea.ria.ru/20260720/dlya-severo-krymskogo-kanala-zakupyat-generatory-na-100-mln-rubley-1157799972.html

Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей

Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей

В Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:22

2026-07-20T13:22

2026-07-20T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала. Об этом говорится в распоряжении Совета министров Республики Крым, документ опубликован на официальном сайте крымского правительства.Речь идет об участках от Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов подземных вод до сбросной камеры в районе села Владиславовка Кировского района и до водопроводных очистных сооружений Феодосии.Средства выделят Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Отчитаться об использовании средств комитет должен до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.Ранее сообщалось, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.Заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.До этого министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из ДнепраПешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночьНа поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, северо-крымский канал, вода, водоснабжение