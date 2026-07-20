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Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
В Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:22
2026-07-20T13:22
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северо-крымский канал
вода
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала. Об этом говорится в распоряжении Совета министров Республики Крым, документ опубликован на официальном сайте крымского правительства.Речь идет об участках от Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов подземных вод до сбросной камеры в районе села Владиславовка Кировского района и до водопроводных очистных сооружений Феодосии.Средства выделят Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Отчитаться об использовании средств комитет должен до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.Ранее сообщалось, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.Заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.До этого министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из ДнепраПешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночьНа поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, северо-крымский канал, вода, водоснабжение
Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей

Крым закупит генераторы на 100 млн рублей для обеспечения работы Северо-Крымского канала

13:22 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНасосная станция Северо-Крымского канала
Насосная станция Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала. Об этом говорится в распоряжении Совета министров Республики Крым, документ опубликован на официальном сайте крымского правительства.
"Выделить из резервного фонда Совета министров РК... бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, на приобретение дизель-генераторов и прочего оборудования для обеспечения работы тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до городов Феодосии и Керчи в составе насосных станций №№ 1, 1А, 2... в сумме 99 801 614,58 рубля", – говорится в тексте документа.
Речь идет об участках от Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов подземных вод до сбросной камеры в районе села Владиславовка Кировского района и до водопроводных очистных сооружений Феодосии.
Средства выделят Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Отчитаться об использовании средств комитет должен до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.
Ранее сообщалось, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.
Заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.
До этого министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.
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КрымНовости КрымаСеверо-Крымский каналВодаВодоснабжение
 
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