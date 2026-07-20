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Что происходит со светом в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Что происходит со светом в Джанкойском районе
Что происходит со светом в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Что происходит со светом в Джанкойском районе
Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T17:54
2026-07-20T17:54
крым
новости крыма
джанкойский район
отключение электроэнергии в крыму
инна федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые объекты. О ситуации с энергоснабжением региона проинформировала глава района Инна Федоренко.При этом точных графиков нет, отметила она, и разработать их сейчас не получается из-за отсутствия технической возможности, поскольку ситуация меняется ежечасно. Глава района подчеркнула, что приоритетом в подаче света остаются социально значимые объекты, в том числе больницы, водоносные станции.В Северном Крыму и, в частности, в Джанкойском районе на фоне атак ВСУ сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Джанкоя планируют дать свет в течение дняКак обесточенный Джанкой снабжается водойКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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крым, новости крыма, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, инна федоренко
Что происходит со светом в Джанкойском районе

Свет в Джанкойском районе будут давать по 2 часа в день при технической возможности

17:54 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение электричества
Отключение электричества - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые объекты. О ситуации с энергоснабжением региона проинформировала глава района Инна Федоренко.
"Ситуация с энергосбережением в районе остается напряженной, как и во всей республике. Но уже постепенно в наших домах стал появляться свет… Если вам дали свет, то оператор старается его "удержать" до 2-х часов", – написала Федоренко в своем канале в МАКС.
При этом точных графиков нет, отметила она, и разработать их сейчас не получается из-за отсутствия технической возможности, поскольку ситуация меняется ежечасно. Глава района подчеркнула, что приоритетом в подаче света остаются социально значимые объекты, в том числе больницы, водоносные станции.
"Все команды от диспетчеров о подаче и выключении света поступают в настоящем времени без остановки. Потому что мощности критически не хватает. Опять же повторюсь, если нагрузка станет пиковой с резким скачком, то предохранители начнут гореть и выбьет автоматику. Поэтому важно не включать все приборы сразу, пока нужно вести режим разумного потребления электроэнергии", – обратилась Федоренко к жителям района.
В Северном Крыму и, в частности, в Джанкойском районе на фоне атак ВСУ сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.
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КрымНовости КрымаДжанкойский районОтключение электроэнергии в КрымуИнна Федоренко
 
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