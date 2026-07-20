https://crimea.ria.ru/20260720/chto-proiskhodit-so-svetom-v-dzhankoyskom-rayone-1157814541.html

Что происходит со светом в Джанкойском районе

Что происходит со светом в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Что происходит со светом в Джанкойском районе

Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T17:54

2026-07-20T17:54

2026-07-20T17:54

крым

новости крыма

джанкойский район

отключение электроэнергии в крыму

инна федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые объекты. О ситуации с энергоснабжением региона проинформировала глава района Инна Федоренко.При этом точных графиков нет, отметила она, и разработать их сейчас не получается из-за отсутствия технической возможности, поскольку ситуация меняется ежечасно. Глава района подчеркнула, что приоритетом в подаче света остаются социально значимые объекты, в том числе больницы, водоносные станции.В Северном Крыму и, в частности, в Джанкойском районе на фоне атак ВСУ сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Джанкоя планируют дать свет в течение дняКак обесточенный Джанкой снабжается водойКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

крым

джанкойский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, инна федоренко