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Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:01
2026-07-20T13:01
2026-07-20T13:01
анатолий аксаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Аксакова, сложившаяся ситуация на топливном рынке привела к росту темпов инфляции. Кроме того, большой дефицит федерального бюджета также влияет на инфляционные процессы, добавил он."Нефтепродукты подорожали, а они сидят в цене фактически всех наших товаров. Инфляционная тенденция в последнее время, к сожалению, стала негативной. Инфляция растет более высокими темпами, чем это было весной. Но тенденция к ее снижению в годовом измерении все равно есть", - заключил глава профильного комитета ГД.В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% - 14,5% до 14,25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены в Крыму в июнеБудут ли замораживать вклады россиян – ответ ЦентробанкаПочему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции
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РИА Новости Крым
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анатолий аксаков, новости , ключевая ставка, государственная дума рф, финансы, деньги
Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
ЦБ понизит ключевую ставку на 0,25% или оставит ее без изменений - Аксаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Думаю, ЦБ снизит (ключевую ставку) на 0,25%, но, возможно, и оставит ее на прежнем уровне", - сказал парламентарий.
По словам Аксакова, сложившаяся ситуация на топливном рынке привела к росту темпов инфляции. Кроме того, большой дефицит федерального бюджета также влияет на инфляционные процессы, добавил он.
"Нефтепродукты подорожали, а они сидят в цене фактически всех наших товаров. Инфляционная тенденция в последнее время, к сожалению, стала негативной. Инфляция растет более высокими темпами, чем это было весной. Но тенденция к ее снижению в годовом измерении все равно есть", - заключил глава профильного комитета ГД.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% - 14,5% до 14,25%.
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