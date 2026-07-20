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Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз

Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз

Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:01

2026-07-20T13:01

2026-07-20T13:01

анатолий аксаков

новости

ключевая ставка

государственная дума рф

финансы

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Аксакова, сложившаяся ситуация на топливном рынке привела к росту темпов инфляции. Кроме того, большой дефицит федерального бюджета также влияет на инфляционные процессы, добавил он."Нефтепродукты подорожали, а они сидят в цене фактически всех наших товаров. Инфляционная тенденция в последнее время, к сожалению, стала негативной. Инфляция растет более высокими темпами, чем это было весной. Но тенденция к ее снижению в годовом измерении все равно есть", - заключил глава профильного комитета ГД.В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% - 14,5% до 14,25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены в Крыму в июнеБудут ли замораживать вклады россиян – ответ ЦентробанкаПочему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, новости , ключевая ставка, государственная дума рф, финансы, деньги