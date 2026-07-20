https://crimea.ria.ru/20260720/chislo-ranennykh-pri-udare-po-avtobusu-v-shebekino-prodolzhaet-rasti-1157816765.html

Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии

Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии

Число людей, получивших ранения при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Белгородской области, продолжает расти. К настоящему времени число пострадавших... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T19:22

2026-07-20T19:22

2026-07-20T19:28

шебекино (город в белгородской области)

новости

белгородская область

автобус

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Число людей, получивших ранения при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Белгородской области, продолжает расти. К настоящему времени число пострадавших увеличилось до 27, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Затем в Минздраве России сообщили, что число пострадавших увеличилось до 25.По ее информации, состояние парня врачи оценивают как средней степени тяжести. Крылова добавила, что большинство раненых направлены в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.Также 20 июля пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую областьВСУ атаковали железную дорогу в Курской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), новости, белгородская область, автобус, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу