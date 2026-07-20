Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
Число раненных при ударе по пассажирскому автобусу в Шебекино выросло до 27
19:22 20.07.2026 (обновлено: 19:28 20.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Число людей, получивших ранения при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Белгородской области, продолжает расти. К настоящему времени число пострадавших увеличилось до 27, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.
Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Затем в Минздраве России сообщили, что число пострадавших увеличилось до 25.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 27 человек. 23 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Среди них – 17-летний подросток, которого доставили в областную детскую клиническую больницу", – рассказала замминистра.
По ее информации, состояние парня врачи оценивают как средней степени тяжести. Крылова добавила, что большинство раненых направлены в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Также 20 июля пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.
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