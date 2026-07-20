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Число пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10
Число пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10 - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Число пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10
В Московской области в результате атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатора... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T09:57
2026-07-20T09:57
2026-07-20T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Московской области в результате атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатора Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.По его информации, в Домодедово пострадали семь человек, в том числе трое граждан Китая. Шестеро госпитализированы в Домодедовскую больницу с осколочными ранениями и переломами. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины – 66 и 38 лет. Медицинская помощь им оказана на месте.Ранее сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России. В результате атаки на Московскую область повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Массированная атака на Подмосковье - СК возбудил дело о терактеВ порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
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московская область, андрей воробьев, происшествия, атаки всу, новости сво, новости
Число пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10
В Подмосковье число пострадавших в результате атаки БПЛА увеличилось до десяти
09:57 20.07.2026 (обновлено: 09:58 20.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Московской области в результате атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатора Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.
"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок... Продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь", – написал губернатор.
По его информации, в Домодедово пострадали семь человек, в том числе трое граждан Китая. Шестеро госпитализированы в Домодедовскую больницу с осколочными ранениями и переломами. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.
В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины – 66 и 38 лет. Медицинская помощь им оказана на месте.
Ранее сообщалось
, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.
За ночь силы ПВО сбили
381 вражеский дрон над несколькими регионами России. В результате атаки на Московскую область повреждены
несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал Воробьев.
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