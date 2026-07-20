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Часть Крыма обесточена
Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Часть Крыма обесточена
В населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма частично отсутствует электроснабжение в результате внешнего воздействия, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T09:11
2026-07-20T09:11
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма частично отсутствует электроснабжение в результате внешнего воздействия, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Ведутся аварийно-ремонтные работы. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, добавили в пресс-службе."В населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможности электрической сети", - отметили в "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снятВ Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаНа всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма частично отсутствует электроснабжение в результате внешнего воздействия, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Из-за внешнего воздействия на объекты электроснабжения частично отсутствует электроснабжение в населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-ремонтные работы. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, добавили в пресс-службе.
"В населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможности электрической сети", - отметили в "Крымэнерго".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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