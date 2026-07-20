https://crimea.ria.ru/20260720/bolee-400-bespilotnikov-leteli-nochyu-na-moskvu--1157784590.html

Более 400 беспилотников летели ночью на Москву

Более 400 беспилотников летели ночью на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Более 400 беспилотников летели ночью на Москву

С вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T06:44

2026-07-20T06:44

2026-07-20T06:44

сергей собянин

москва

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. С вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.На подлете к Москве уничтожены 85 беспилотников, уточнил он.Ранее Собянин сообщал, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали склад компании Wildberries в подмосковной Электростали, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской областиНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)