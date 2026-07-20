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Более 400 беспилотников летели ночью на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Более 400 беспилотников летели ночью на Москву
Более 400 беспилотников летели ночью на Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Более 400 беспилотников летели ночью на Москву
С вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T06:44
2026-07-20T06:44
сергей собянин
москва
атаки всу
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. С вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.На подлете к Москве уничтожены 85 беспилотников, уточнил он.Ранее Собянин сообщал, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали склад компании Wildberries в подмосковной Электростали, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской областиНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
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РИА Новости Крым
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96
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сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Более 400 беспилотников летели ночью на Москву

В направлении Москвы за ночь летели более 400 беспилотников ВСУ - Собянин

06:44 20.07.2026
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. С вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал он в своем канале в МАКС.
На подлете к Москве уничтожены 85 беспилотников, уточнил он.
Ранее Собянин сообщал, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.
В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали склад компании Wildberries в подмосковной Электростали, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
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Сергей СобянинМоскваАтаки ВСУНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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