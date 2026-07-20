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Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства

Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства

Субъекты малого и среднего предпринимательства(МСП) не смогут продавать ранее арендованную недвижимость сразу после ее выкупа у государства. Соответствующие... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T22:45

2026-07-20T22:45

2026-07-20T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Субъекты малого и среднего предпринимательства(МСП) не смогут продавать ранее арендованную недвижимость сразу после ее выкупа у государства. Соответствующие изменения в Федеральный закон вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.Отмечается, что если предприниматель купит имущество в рассрочку, запрет на продажу будет действовать в течение двух лет с даты полной оплаты.Ограничение будет регистрироваться в Едином государственном реестре недвижимости одновременно с регистрацией права собственности. Чтобы снять ограничение, собственнику надо будет по истечении двухлетнего срока подать соответствующее заявление.Ранее сообщалось, что в 2025 году более 50 граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧСВ Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентовКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти

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