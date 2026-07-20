https://crimea.ria.ru/20260720/bespilotniki-atakovali-podmoskove---est-ranenye-i-razrusheniya-1157785047.html

Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения

Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения

Украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T07:26

2026-07-20T07:26

2026-07-20T09:20

московская область

андрей воробьев

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.По его словам, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино, уточнил Воробьев.По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, добавил губернатор.В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотникиВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены троеВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, новости