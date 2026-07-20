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Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения
Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения
Украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T07:26
2026-07-20T09:20
московская область
андрей воробьев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.По его словам, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино, уточнил Воробьев.По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, добавил губернатор.В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотникиВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены троеВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
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московская область, андрей воробьев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, новости
Беспилотники атаковали Подмосковье - есть раненые и разрушения

В Подмосковье два человека получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ

07:26 20.07.2026 (обновлено: 09:20 20.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуация Симферопольской школы №3 после сообщения о минировании
Эвакуация Симферопольской школы №3 после сообщения о минировании - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
"В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры", - написал он в своем канале в МАКС.
В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино, уточнил Воробьев.
По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, добавил губернатор.
В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
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Московская областьАндрей ВоробьевАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПроисшествияНовости
 
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