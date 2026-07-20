https://crimea.ria.ru/20260720/balitskiy-dolozhil-putinu-o-situatsii-na-zaporozhskoy-aes-1157797324.html

Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС

Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T12:43

2026-07-20T12:43

2026-07-20T12:43

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

владимир путин (политик)

атаки всу

новости сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Важнейший вопрос – это город атомщиков. Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая", - сказал руководитель региона.По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, евгений балицкий, владимир путин (политик), атаки всу, новости сво, безопасность