Рейтинг@Mail.ru
Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/balitskiy-dolozhil-putinu-o-situatsii-na-zaporozhskoy-aes-1157797324.html
Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС
Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:43
2026-07-20T12:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
владимир путин (политик)
атаки всу
новости сво
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Важнейший вопрос – это город атомщиков. Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая", - сказал руководитель региона.По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_bf4228caf41270d1bdb3a3726508aa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, евгений балицкий, владимир путин (политик), атаки всу, новости сво, безопасность
Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара сложная, но контролируемая – Балицкий

12:43 20.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Важнейший вопрос – это город атомщиков. Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая", - сказал руководитель региона.
По словам Балицкого, противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, бьет по мирному населению, выбивает инфраструктуру, наносит удары по объектам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением.
"Вооруженные силы принимают все меры к тому, чтобы сегодня эту задачу решить. Конечно, нет универсальных средств, к сожалению, сегодня против беспилотной авиации, их в мире нет. Но и Росгвардия, и Вооруженные силы, и администрация, весь силовой блок – все понимают задачи, которые сегодня стоят перед Энергодаром", - отметил он.
15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по школе в Запорожской области
Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий
Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийВладимир Путин (политик)Атаки ВСУНовости СВОБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
13:48Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
13:43Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
13:33Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
13:22Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
13:10Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
13:01Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
12:52Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ
12:43Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС
12:36В Алуште ввели график подачи воды
12:24В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:18Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
12:05Крымский мост после открытия движения: сколько ждать в очереди на досмотр
11:41ВСУ ударили по школе в Запорожской области
11:31Крымский мост открыт
11:25В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
11:20Крымские каникулы Железного Феликса
11:08Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
10:55Крымский мост закрыт
10:49Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки
Лента новостейМолния