https://crimea.ria.ru/20260720/ataka-na-bryanschinu-pri-udare-vsu-pogib-spasatel-mchs-i-raneny-esche-13-chelovek-1157788782.html

Атака на Брянщину: при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек

Атака на Брянщину: при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Атака на Брянщину: при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек

Спасатель МЧС, выехавший на тушение пожара, возникшего из-за атак ВСУ на Брянскую область, погиб от повторного вражеского удара. Еще 13 мирных жителей региона... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T10:35

2026-07-20T10:35

2026-07-20T10:35

брянская область

обстрелы брянской области

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атаки всу

егор ковальчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Спасатель МЧС, выехавший на тушение пожара, возникшего из-за атак ВСУ на Брянскую область, погиб от повторного вражеского удара. Еще 13 мирных жителей региона ранены. Об этом сообщает в понедельник глава области Егор Ковальчук.Ранены жители в Погарском и Стародубском районах, добавил губернатор.По его данным, за прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 100 вражеских дронов самолетного типа.В Московской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок, сообщал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Массированная атака на Подмосковье – СК возбудил дело о терактеВ Крыму беспилотная опасность – работает ПВО

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, новости, атаки всу, егор ковальчук