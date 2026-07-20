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Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю
Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю
В историю России войдет и антикрымская операция, которую террористический режим Украины вел с 2014 года, и уникальный крымский феномен стойкости гражданского... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T22:57
2026-07-20T22:57
мнения
заур смирнов
крым
россия
общество
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Антикрымская операция Киева и феномен отпора ей войдут в историю – мнение
Антикрымская операция Киева и феномен отпора ей войдут в историю – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В историю России войдет и антикрымская операция, которую террористический режим Украины вел с 2014 года, и уникальный крымский феномен стойкости гражданского общества, несмотря на все попытки врага дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов.Начиная с 2014 года Киев целенаправленно, методично и цинично стремится испортить жизнь крымчанам разными способами в виде череды блокад, терактов и диверсий. А сегодня действия украинских террористов уже непосредственно угрожают жизни и здоровью гражданского населения в Крыму и его экономике, сказал спикер.Примечательно при этом, что, несмотря на все угрозы и лишения, крымчане ведут себя на максимально достойном уровне, подчеркнул Смирнов."Если мы обратим внимание на ситуацию в общественном транспорте, или будут это точки общественного питания, либо крупные магазины – за весь период этого кризиса в Крыму не было ни одного даже малейшего случая нарушения общественного порядка. Это очень высокий показатель мобилизации гражданского населения. Поэтому, я считаю, что крымчане достойны самых высоких эпитетов с точки зрения умения выдержать, выстоять в этой ситуации", – прокомментировал гость эфира.Осознание того, кто сегодня является нашим общим врагом и что мы можем противостоять ему только вместе, и помогает сегодня сохранить на полуострове мир, гражданскую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, считает Смирнов.Большую роль в этом, по словам Смирнова, безусловно, играет позиция местной власти, и лично главы Крыма Сергея Аксенова, который непосредственно принимает участие в разрешении ситуации и лично бывает в самых сложных районах республики, подчеркнул Смирнов."Он выезжает, встречается с людьми, объясняет. И полностью весь депутатский корпус сегодня во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым буквально подворовой обход делает – это встречи с населением, выяснение всех сложных вопросов и обязательная адресная помощь", – добавил Смирнов.Как член Общественной палаты Крыма, он также выразил уверенность в том, что новый руководитель ОП Илья Козаков, человек с героическим прошлым, зная, как правильно поступать в экстремальной ситуации, передаст этот импульс и тем, кто пришел в палату недавно, и тех, кто имеет здесь большой опыт работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
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мнения, заур смирнов, крым, россия, общество
Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю

Антикрымская операция Киева показала стойкость жителей полуострова и войдет в историю

22:57 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкФлаги России в Крыму
Флаги России в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В историю России войдет и антикрымская операция, которую террористический режим Украины вел с 2014 года, и уникальный крымский феномен стойкости гражданского общества, несмотря на все попытки врага дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов.
Антикрымская операция Киева и феномен отпора ей войдут в историю – мнение
Вчера, 22:57
Начиная с 2014 года Киев целенаправленно, методично и цинично стремится испортить жизнь крымчанам разными способами в виде череды блокад, терактов и диверсий. А сегодня действия украинских террористов уже непосредственно угрожают жизни и здоровью гражданского населения в Крыму и его экономике, сказал спикер.

"И я бы назвал в совокупности все, что происходит против Крыма, исходящее... от украинского режима, антикрымской операцией. И думаю, что в историческом контексте будет применен такой термин, потому что иначе это назвать нельзя", – добавил гость эфира.

Примечательно при этом, что, несмотря на все угрозы и лишения, крымчане ведут себя на максимально достойном уровне, подчеркнул Смирнов.
"Если мы обратим внимание на ситуацию в общественном транспорте, или будут это точки общественного питания, либо крупные магазины – за весь период этого кризиса в Крыму не было ни одного даже малейшего случая нарушения общественного порядка. Это очень высокий показатель мобилизации гражданского населения. Поэтому, я считаю, что крымчане достойны самых высоких эпитетов с точки зрения умения выдержать, выстоять в этой ситуации", – прокомментировал гость эфира.
Осознание того, кто сегодня является нашим общим врагом и что мы можем противостоять ему только вместе, и помогает сегодня сохранить на полуострове мир, гражданскую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, считает Смирнов.
"Крым демонстрирует способность быть единым... Уникальный феномен крымский, когда несмотря на все попытки из всех возможных... источников дестабилизировать обстановку, у нас само общество формирует в целом атмосферу на полуострове", – сказал эксперт.
Большую роль в этом, по словам Смирнова, безусловно, играет позиция местной власти, и лично главы Крыма Сергея Аксенова, который непосредственно принимает участие в разрешении ситуации и лично бывает в самых сложных районах республики, подчеркнул Смирнов.
"Он выезжает, встречается с людьми, объясняет. И полностью весь депутатский корпус сегодня во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым буквально подворовой обход делает – это встречи с населением, выяснение всех сложных вопросов и обязательная адресная помощь", – добавил Смирнов.
Как член Общественной палаты Крыма, он также выразил уверенность в том, что новый руководитель ОП Илья Козаков, человек с героическим прошлым, зная, как правильно поступать в экстремальной ситуации, передаст этот импульс и тем, кто пришел в палату недавно, и тех, кто имеет здесь большой опыт работы.
"В этой ситуации первоочередная работа – с людьми. Надо быть в очагах напряжения, там, где нужна помощь, включаться... Мы, как представители общественных институтов, обязаны этим заниматься в первую очередь", – подытожил эксперт.
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