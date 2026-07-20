https://crimea.ria.ru/20260720/antikrymskaya-operatsiya-kieva--stoykost-zhiteley-poluostrova-voydet-v-istoriyu-1157807075.html

Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю

Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю

В историю России войдет и антикрымская операция, которую террористический режим Украины вел с 2014 года, и уникальный крымский феномен стойкости гражданского... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T22:57

2026-07-20T22:57

2026-07-20T22:57

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Антикрымская операция Киева и феномен отпора ей войдут в историю – мнение Антикрымская операция Киева и феномен отпора ей войдут в историю – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В историю России войдет и антикрымская операция, которую террористический режим Украины вел с 2014 года, и уникальный крымский феномен стойкости гражданского общества, несмотря на все попытки врага дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов.Начиная с 2014 года Киев целенаправленно, методично и цинично стремится испортить жизнь крымчанам разными способами в виде череды блокад, терактов и диверсий. А сегодня действия украинских террористов уже непосредственно угрожают жизни и здоровью гражданского населения в Крыму и его экономике, сказал спикер.Примечательно при этом, что, несмотря на все угрозы и лишения, крымчане ведут себя на максимально достойном уровне, подчеркнул Смирнов."Если мы обратим внимание на ситуацию в общественном транспорте, или будут это точки общественного питания, либо крупные магазины – за весь период этого кризиса в Крыму не было ни одного даже малейшего случая нарушения общественного порядка. Это очень высокий показатель мобилизации гражданского населения. Поэтому, я считаю, что крымчане достойны самых высоких эпитетов с точки зрения умения выдержать, выстоять в этой ситуации", – прокомментировал гость эфира.Осознание того, кто сегодня является нашим общим врагом и что мы можем противостоять ему только вместе, и помогает сегодня сохранить на полуострове мир, гражданскую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, считает Смирнов.Большую роль в этом, по словам Смирнова, безусловно, играет позиция местной власти, и лично главы Крыма Сергея Аксенова, который непосредственно принимает участие в разрешении ситуации и лично бывает в самых сложных районах республики, подчеркнул Смирнов."Он выезжает, встречается с людьми, объясняет. И полностью весь депутатский корпус сегодня во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым буквально подворовой обход делает – это встречи с населением, выяснение всех сложных вопросов и обязательная адресная помощь", – добавил Смирнов.Как член Общественной палаты Крыма, он также выразил уверенность в том, что новый руководитель ОП Илья Козаков, человек с героическим прошлым, зная, как правильно поступать в экстремальной ситуации, передаст этот импульс и тем, кто пришел в палату недавно, и тех, кто имеет здесь большой опыт работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности

https://crimea.ria.ru/20260718/vernut-krym-v-sentyabre--chto-otvetili-kievu-na-ugrozu-zakhvata-poluostrova-1157761796.html

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2026

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мнения, заур смирнов, крым, россия, общество