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381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.07.2026

381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T08:27

2026-07-20T08:27

2026-07-20T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.В результате атаки на Московскую область два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотникиВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены троеВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

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новости сво, пво, министерство обороны рф, россия, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)