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161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.07.2026
161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Минувшей ночью силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России

161 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

21:16 20.07.2026 (обновлено: 21:29 20.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Минувшей ночью силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом.
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