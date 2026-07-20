https://crimea.ria.ru/20260720/161-ukrainskiy-dron-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157818739.html

161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России

161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.07.2026

161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России

В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T21:16

2026-07-20T21:16

2026-07-20T21:29

срочные новости крыма

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

рязанская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Минувшей ночью силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

рязанская область

тульская область

московская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, рязанская область, тульская область, московская область, краснодарский край, пво, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу